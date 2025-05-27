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У рф пообіцяли вказати терміни врегулювання війни: москва готує меморандум та очікує на документ від України

Київ • УНН

 • 692 перегляди

У рф заявили про підготовку меморандуму щодо війни росії в Україні. москва очікує на зустрічний документ від Києва для узгодження умов припинення вогню.

У рф пообіцяли вказати терміни врегулювання війни: москва готує меморандум та очікує на документ від України

Можливі часові рамки для досягнення відповідних домовленостей буде прописано в російському меморандумі, заявила представниця МЗС рф захарова. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Наразі москва продовжує роботу над проектом документа російського меморандуму щодо війни рф проти України, і питань врегулювання, як бачать це у кремлі. Документ має бути передано вже після завершення підготовки. 

Щойно меморандум буде підготовлено, .. його буде передано до Києва. Розраховуємо, що українська сторона веде таку саму роботу і направить нам свої напрацювання одночасно з отриманням російського документа

- сказала представник мзс росії марія захарова.

Нагадаємо

УНН передавав, що у кремлі вже заявляли, що робота над російським проєктом меморандуму щодо умов припинення вогню триває, його ще не передали Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, про який казав російський диктатор володимир путін, після якого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни.

Ігор Тележніков

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