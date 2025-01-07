Союз журналистов террористической страны подал заявку на получение президентского гранта для реализации образовательного проекта, направленного на подготовку участников войны против Украины к работе в сфере медиа. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Проект предусматривает обучение военных создавать и продвигать контент с акцентом на "идеологические и исторические ценности".

В проекте отмечается, что его цель - формирование нового поколения медийщиков, способных "возрождать традиции" и влиять на общественные ценности. Эта инициатива является частью общей кремлевской стратегии по милитаризации общества.

Включение военных в различные сферы общественной жизни становится инструментом для "нормализации" войны в глазах населения. Это также способствует усилению поддержки военных действий среди граждан рф.

Подобные шаги уже отражаются в популярной культуре. В частности, участников войны в этом году впервые пригласили на новогоднюю программу "голубой огонек", которая традиционно является важным элементом российской праздничной культуры.

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