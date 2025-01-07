В рф планируют обучать военных создавать пропагандистский контент
Киев • УНН
Союз журналистов террористической страны подал заявку на грант для обучения военных работе в медиа. Проект направлен на создание нового поколения медийщиков для продвижения "идеологических ценностей".
Союз журналистов террористической страны подал заявку на получение президентского гранта для реализации образовательного проекта, направленного на подготовку участников войны против Украины к работе в сфере медиа. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
Проект предусматривает обучение военных создавать и продвигать контент с акцентом на "идеологические и исторические ценности".
В проекте отмечается, что его цель - формирование нового поколения медийщиков, способных "возрождать традиции" и влиять на общественные ценности. Эта инициатива является частью общей кремлевской стратегии по милитаризации общества.
Включение военных в различные сферы общественной жизни становится инструментом для "нормализации" войны в глазах населения. Это также способствует усилению поддержки военных действий среди граждан рф.
Подобные шаги уже отражаются в популярной культуре. В частности, участников войны в этом году впервые пригласили на новогоднюю программу "голубой огонек", которая традиционно является важным элементом российской праздничной культуры.
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