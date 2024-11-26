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СМИ разоблачили Центр противодействия коррупции Шабунина на протягивании коррупционеров в апелляционные суды и ВАКС

СМИ разоблачили Центр противодействия коррупции Шабунина на протягивании коррупционеров в апелляционные суды и ВАКС

Киев  •  УНН

 • 1315 просмотра

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СМИ разоблачили Центр противодействия коррупции Шабунина на протягивании коррупционеров в апелляционные суды и ВАКС.

Председатель комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина поддержала закон, который, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, откроет коррупционерам путь в апелляционные суды и ВАКС. Об этом пишет "Закон и бизнес".

Так, Радина, которая до избрания нардепом долгое время была руководительницей адвокационных программ ЦПК и партнером Шабунина, дважды проголосовала за проект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях сдачи квалификационного экзамена (№11425-д) – в первом и втором чтениях.

"Он убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности - сильно усложненный тест на IQ", - возмутился Шабунин, утверждая, что властям якобы "надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей (коррупционеры не часто отличаются высоким интеллектом) на конкурсах в апелляционные суды и Высший антикорсуд.

"Итак, со слов Шабунина следует, что глава антикоррупционного комитета голосовала в угоду коррупционерам, которые хотят попасть в апелляционные и Высший антикоррупционный суды", – пишет издание.

Напомним, ранее Радина также поддержала законопроект, который позволит коррупционерам, которые пошли на сделку со следствием, избегать конфискации имущества.

ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, переданном для ВСУ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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