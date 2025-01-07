У рф планують навчати військових створювати пропагандистський контент
Київ • УНН
Спілка журналістів терористичної країни подала заявку на грант для навчання військових роботі в медіа. Проєкт спрямований на створення нового покоління медійників для просування "ідеологічних цінностей".
Спілка журналістів терористичної країни подала заявку на отримання президентського гранту для реалізації освітнього проєкту, спрямованого на підготовку учасників війни проти України до роботи у сфері медіа. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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Проєкт передбачає навчання військових створювати та просувати контент із акцентом на "ідеологічні та історичні цінності".
У проєкті зазначається, що його мета – формування нового покоління медійників, здатних "відроджувати традиції" та впливати на суспільні цінності. Ця ініціатива є частиною загальної кремлівської стратегії з мілітаризації суспільства.
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