В рф найден мертвым бывший топ-менеджер "ЮКОСа": по предварительной информации, он выпал из окна

В москве умер бывший вице-президент компании "ЮКОС ЭП" Михаил Рогачев. Перед смертью он оставил записку, последнее СМС-сообщение отправил своей сестре.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Бывший вице-президент "ЮКОС ЭП" по корпоративному менеджменту Михаил Рогачев найден мертвым в москве: его тело, рядом с домом, где он жил, нашел мужчина, который вышел на прогулку с собакой.

В росСМИ утверждают, что Рогачев страдал онкологическим заболеванием в поздней стадии. Одной из версий его смерти является самоубийство, на фоне страданий от сильных болей.

Перед смертью, как указывается, экс-вице-президент "ЮКОС" отправил СМС - сообщение сестре, в котором "попросил ее написать его жене Елене, поскольку находился в плохом состоянии и плохо соображал".

Напомним,

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