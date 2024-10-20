В рф найден мертвым бывший топ-менеджер "ЮКОСа": по предварительной информации, он выпал из окна

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Киев  •  УНН

20 октября 2024, 10:49  •  5992 просмотра

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Михаил Рогачев, бывший топ-менеджер «ЮКОСа», найден мертвым возле его дома в москве. По предварительной информации, он выпал из окна, оставив предсмертную записку и СМС сестре.

В москве умер бывший вице-президент компании "ЮКОС ЭП" Михаил Рогачев. Перед смертью он оставил записку, последнее СМС-сообщение отправил своей сестре.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Бывший вице-президент "ЮКОС ЭП" по корпоративному менеджменту Михаил Рогачев найден мертвым в москве: его тело, рядом с домом, где он жил, нашел мужчина, который вышел на прогулку с собакой.

В росСМИ утверждают, что Рогачев страдал онкологическим заболеванием в поздней стадии. Одной из версий его смерти является самоубийство, на фоне страданий от сильных болей.

Перед смертью, как указывается, экс-вице-президент "ЮКОС" отправил СМС - сообщение сестре, в котором "попросил ее написать его жене Елене, поскольку находился в плохом состоянии и плохо соображал".

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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