В рф найден мертвым бывший топ-менеджер "ЮКОСа": по предварительной информации, он выпал из окна
Киев • УНН
Михаил Рогачев, бывший топ-менеджер «ЮКОСа», найден мертвым возле его дома в москве. По предварительной информации, он выпал из окна, оставив предсмертную записку и СМС сестре.
В москве умер бывший вице-президент компании "ЮКОС ЭП" Михаил Рогачев. Перед смертью он оставил записку, последнее СМС-сообщение отправил своей сестре.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Бывший вице-президент "ЮКОС ЭП" по корпоративному менеджменту Михаил Рогачев найден мертвым в москве: его тело, рядом с домом, где он жил, нашел мужчина, который вышел на прогулку с собакой.
В росСМИ утверждают, что Рогачев страдал онкологическим заболеванием в поздней стадии. Одной из версий его смерти является самоубийство, на фоне страданий от сильных болей.
Перед смертью, как указывается, экс-вице-президент "ЮКОС" отправил СМС - сообщение сестре, в котором "попросил ее написать его жене Елене, поскольку находился в плохом состоянии и плохо соображал".
Напомним,
В россии смерть очередного топ-менеджера: в 53 года умер вице-президент лукойлу.
В оккупированном Крыму умер так называемый глава Молочненского сельского поселка.
Британский премьер: смерть лидера ХАМАСа может остановить бои в Газе20 октября 2024, 04:35 • 17183 просмотра