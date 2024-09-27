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У окупованому Криму раптово помер новопризначений російський "голова" селища Молочне - росЗМІ

У окупованому Криму раптово помер новопризначений російський "голова" селища Молочне - росЗМІ

Київ • УНН

 • 11911 перегляди

В окупованому Криму помер так званий голова Молочненського сільського селища, призначений 18 вересня. Російські ЗМІ повідомляють про можливе самогубство, силовики проводять перевірку.

В окупованому росією Криму помер так званий голова Молочненського сільського селища, якого призначили  на посаду лише 18 вересня. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як пишуть росЗМІ з посиланням на власні джерела, близькі до родини загиблого, смерть Хоменко сталася вчора, а російські силовики проводять перевірку, співпрацюючи з колегами та родичами.

Тим часом Telegram-канали стверджують, що  Хоменко наклав на себе руки.

Тіло Олександра Хоменка знайшли в будинку його дружини. За словами родичів, до цього він водив доньку в садочок, брав на себе авторитет на роботі, після чого його чекали на концерті

- пише один з російських  телеграм-каналів.

Російські силовики цю інформацію не коментували.

Доповнення

Зазначається, що Хоменко був призначений головою Молочненського сільського поселення 18 вересня після того, як російська влада провела незаконні вибори на території анексованого Криму та Севастополя з 6 по 8 вересня 2024 року до створених рф Законодавчих зборів, підконтрольного Росії парламенту Криму, а також депутатів міських та сільських рад.

МЗС України закликає світ не визнавати "вибори" рф в окупованому Криму07.09.24, 15:39 • 16721 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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