МЗС України закликає світ не визнавати "вибори" рф в окупованому Криму

У неділю, 8 вересня, росіяни вчергове проведуть в окупованому Криму так звані вибори до місцевих органів влади. Київ закликає світову спільноту не визнавати результатів цих "виборів". Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.

Деталі

8 вересня 2024 року Російська Федерація проводить Єдиний день голосування, під час якого відбуватимуться вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. Цей процес Росія вчергове намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та місто Севастополь - заявили в міністерстві.

В українському МЗС підкреслюють, що так звані "вибори" в рф давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему росії.

російські "вибори" на окупованих територіях України - незаконні. Центр страткому дав роз'яснення

Вчергове наголошуємо, що результати так званих "виборів" та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними - наголошують в МЗС.

Також у відомстві наголошують, що представники російських окупаційних сил, які діють на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ті, хто "обирається" під час так званих "виборів", не наділені українською стороною жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні, а їхня залученість до делегацій рф на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків.

Наголошуємо, що усі причетні до підготовки та проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України - підсумували в Міністерстві закордонних справ України.

Нагадаємо

Центр національного спротиву з'ясував, що окупаційна влада Криму запровадила "дострокове голосування" перед "виборами" 8 вересня через відсутність інтересу населення. Зареєстровано понад 300 тисяч "виборців", переважно бюджетників та солдатів, для забезпечення явки.