МИД Украины призывает мир не признавать «выборы» рф в оккупированном Крыму

В воскресенье, 8 сентября, россияне в очередной раз проведут в оккупированном Крыму так называемые выборы в местные органы власти. Киев призывает мировое сообщество не признавать результатов этих «выборов». Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

8 сентября 2024 года Российская Федерация проводит Единый день голосования, во время которого будут проходить выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. Этот процесс Россия в очередной раз пытается распространить на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и город Севастополь - заявили в министерстве.

В украинском МИД подчеркивают, что так называемые «выборы» в рф давно превратились в фарс, не имеют ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины в нарушение норм и принципов международного права фактически делегитимизируют политическую систему России.

російські "вибори" на окупованих територіях України - незаконні. Центр страткому дав роз'яснення

В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых «выборов» на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе являются ничтожными, а сами «выборы» - нелегитимными - отмечают в МИД.

Также в ведомстве отмечают, что представители российских оккупационных сил, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины, в частности те, кто «избирается» во время так называемых «выборов», не наделены украинской стороной никакими полномочиями представлять власть Украины на любом уровне, а их вовлеченность в делегации рф на международные мероприятия не несет никаких правовых последствий.

Подчеркиваем, что все причастные к подготовке и проведению так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Украины будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины - подытожили в Министерстве иностранных дел Украины.

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что оккупационные власти Крыма ввели «досрочное голосование„ перед “выборами» 8 сентября из-за отсутствия интереса населения. Зарегистрировано более 300 тысяч «избирателей», преимущественно бюджетников и солдат, для обеспечения явки.