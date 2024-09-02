росіяни намагаються приховати низьку явку на "місцевих виборах" в окупованому Криму - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму запровадила "дострокове голосування" перед "виборами" 8 вересня через відсутність інтересу населення. Зареєстровано понад 300 тисяч "виборців", переважно бюджетників та солдатів, для забезпечення явки.
Окупаційна влада Криму запровадила "дострокове голосування", аби хоч якось прикрити відсутність людей на так званих виборах, які відбудуться 8 вересня. Про це заявили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що 8 вересня на півострові в тимчасово окупованому Криму має відбутись шоу, яке росіяни називають "вибори".
Проте місцеве населення не виявляє ніякого інтересу до цього фарсу. Відтак росіяни знову влаштовують "дострокове голосування" аби приховати відсутність людей на дільницях
Так на це "дострокове голосування" окупанти зареєстрували понад 300 тисяч виборців, більшість з яких це бюджетники та солдати.
У Центрі нацспротиву підкреслюють, що саме вони "зроблять явку" й забезпечать результат гауляйтерам.
Нагадаємо
Росіяни планують провести "місцеві вибори" в окупованому Криму 8 вересня. Центр національного спротиву закликає ігнорувати ці вибори та повідомляти про колаборантів, які беруть у них участь.