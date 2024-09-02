россияне пытаются скрыть низкую явку на "местных выборах" в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

Оккупационные власти Крыма ввели "досрочное голосование", чтобы хоть как-то прикрыть отсутствие людей на так называемых выборах, которые состоятся 8 сентября. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 8 сентября на полуострове во временно оккупированном Крыму должно состояться шоу, которое россияне называют "выборы".

Однако местное население не проявляет никакого интереса к этому фарсу. Поэтому россияне снова устраивают "досрочное голосование" чтобы скрыть отсутствие людей на участках - объяснили в Сопротивлении.

Так на это "досрочное голосование" оккупанты зарегистрировали более 300 тысяч избирателей, большинство из которых это бюджетники и солдаты.

В Центре нацсопротивления подчеркивают, что именно они "сделают явку" и обеспечат результат гауляйтерам.

Напомним

Россияне планируют провести "местные выборы" в оккупированном Крыму 8 сентября. Центр национального сопротивления призывает игнорировать эти выборы и сообщать о коллаборационистах, которые принимают в них участие.