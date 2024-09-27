В оккупированном Крыму внезапно умер новоназначенный российский «глава» поселка Молочное - росСМИ
Киев • УНН
В оккупированном Крыму умер так называемый глава Молочненского сельского поселка, назначенный 18 сентября. Российские СМИ сообщают о возможном самоубийстве, силовики проводят проверку.
В оккупированном Россией Крыму умер так называемый глава Молочненского сельского поселка, которого назначили на должность только 18 сентября. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ со ссылкой на собственные источники, близкие к семье погибшего, смерть Хоменко произошла вчера, а российские силовики проводят проверку, сотрудничая с коллегами и родственниками.
Тем временем Telegram-каналы утверждают, что Хоменко покончил с собой.
Тело Александра Хоменко нашли в доме его жены. По словам родственников, до этого он водил дочку в садик, брал на себя авторитет на работе, после чего его ждали на концерте
Российские силовики эту информацию не комментировали.
Дополнение
Отмечается, что Хоменко был назначен главой Молочненского сельского поселения 18 сентября после того, как российские власти провели незаконные выборы на территории аннексированного Крыма и Севастополя с 6 по 8 сентября 2024 года в созданное рф Законодательное собрание, подконтрольный России парламент Крыма, а также депутатов городских и сельских советов.
МИД Украины призывает мир не признавать «выборы» рф в оккупированном Крыму7 сентября 2024, 12:39 • 16557 просмотров