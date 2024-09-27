В оккупированном Крыму внезапно умер новоназначенный российский «глава» поселка Молочное - росСМИ

В оккупированном Россией Крыму умер так называемый глава Молочненского сельского поселка, которого назначили на должность только 18 сентября. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ со ссылкой на собственные источники, близкие к семье погибшего, смерть Хоменко произошла вчера, а российские силовики проводят проверку, сотрудничая с коллегами и родственниками.

Тем временем Telegram-каналы утверждают, что Хоменко покончил с собой.

Тело Александра Хоменко нашли в доме его жены. По словам родственников, до этого он водил дочку в садик, брал на себя авторитет на работе, после чего его ждали на концерте