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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4110 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У рф знайдено мертвим колишнього топ-менеджера "ЮКОСа": за попередньою інформацією, він випав із вікна

Київ • УНН

 • 20484 перегляди

Михайла Рогачова, колишнього топ-менеджера "ЮКОСа", знайдено мертвим біля його будинку в москві. За попередньою інформацією, він випав з вікна, залишивши передсмертну записку та СМС сестрі.

У рф знайдено мертвим колишнього топ-менеджера "ЮКОСа": за попередньою інформацією, він випав із вікна

У москві помер колишній віце-президент компанії "ЮКОС ЕП" Михайло Рогачов. Перед смертю він залишив записку, останнє СМС-повідомлення надіслав своїй сестрі.

Пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Колишнього віце-президента "ЮКОС ЕП" із корпоративного менеджменту Михайла Рогачова знайдено мертвим у москві: його тіло, поруч із будинком, де він жив, знайшов чоловік, який вийшов на прогулянку із собакою.

У росЗМІ стверджують, що Рогачов страждав на онкологічне захворювання в пізній стадії. Однією з версій його смерті є самогубство, на фоні страждань від сильних болів.

Перед смертю, як вказується, ексвіце-президент "ЮКОС" відправив СМС - повідомлення сестрі, в якому "попросив написати його дружині Олені, оскільки перебував у поганому стані та погано міркував".

Нагадаємо

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