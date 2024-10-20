У рф знайдено мертвим колишнього топ-менеджера "ЮКОСа": за попередньою інформацією, він випав із вікна
Київ • УНН
Михайла Рогачова, колишнього топ-менеджера "ЮКОСа", знайдено мертвим біля його будинку в москві. За попередньою інформацією, він випав з вікна, залишивши передсмертну записку та СМС сестрі.
У москві помер колишній віце-президент компанії "ЮКОС ЕП" Михайло Рогачов. Перед смертю він залишив записку, останнє СМС-повідомлення надіслав своїй сестрі.
Пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Колишнього віце-президента "ЮКОС ЕП" із корпоративного менеджменту Михайла Рогачова знайдено мертвим у москві: його тіло, поруч із будинком, де він жив, знайшов чоловік, який вийшов на прогулянку із собакою.
У росЗМІ стверджують, що Рогачов страждав на онкологічне захворювання в пізній стадії. Однією з версій його смерті є самогубство, на фоні страждань від сильних болів.
Перед смертю, як вказується, ексвіце-президент "ЮКОС" відправив СМС - повідомлення сестрі, в якому "попросив написати його дружині Олені, оскільки перебував у поганому стані та погано міркував".
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