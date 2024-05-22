В рф фигурантов политических дел стали чаще отправлять на принудительное лечение
Киев • УНН
В россии количество фигурантов политических дел, отправленных на принудительное психиатрическое лечение, резко возросло: в 2023 году было отправлено 25 человек по сравнению с 3 лицами в год до 2020 года.
В рф фигурантов политических дел стали отправлять на принудительное лечение в пять раз чаще, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
Если до 2020 года в психбольницу отправляли до трех человек в год, в 2021 - семь, то уже в 2023 году количество отправленных на принудительное лечение выросло до 25. За первые 4 месяца 2024 года стало известно уже о 8 таких решений, подсчитало "Агентство" на основе данных "ОВД-Инфо", "Мемориала" и "Первого отдела". Всего с 2013 года стало известно о по меньшей мере 55 случаях принудительного лечения фигурантов политических дел.
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При этом резкий рост случаев принудительного лечения в 2023 году связан с тем, что суды начали выносить приговоры по заведенным в 2022 году антивоенным делам, рассказали в "ОВД-Инфо". Кроме того, эти данные могут быть неполными, поскольку тема ментального здоровья в россии, с одной стороны, стигматизирована, а с другой - люди могут молчать об этом, чтобы подсудимый избежал более сурового наказания, считают в "Мемориале".
Добавим
С 2018 по 2023 год, по данным судов рф, 170 подсудимых отправили на принудительное лечение по статьям об экстремизме, оправдании терроризма, дискредитации армии, фейках и призывах к санкциям, причем более половины из них - после полномасштабного вторжения в Украину. Однако выделить из этой массы дела, где речь идет о реальной болезни, а где - о репрессиях, невозможно.
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