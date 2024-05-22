У рф фігурантів політичних справ стали частіше відправляти на примусове лікування

У рф фігурантів політичних справ стали відправляти на примусове лікування вп'ятеро частіше, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

Якщо до 2020 року до психлікарні відправляли до трьох осіб на рік, у 2021 — сім, то вже у 2023 році кількість відправлених на примусове лікування зросла до 25. За перші 4 місяці 2024 року стало відомо вже про 8 таких рішень, підрахувало "Агентство" на основі даних "ОВД-Інфо", "Меморіалу" та "Першого відділу". Всього з 2013 року стало відомо про щонайменше 55 випадків примусового лікування фігурантів політичних справ.

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При цьому різке зростання випадків примусового лікування у 2023 році пов'язане з тим, що суди почали виносити вироки щодо заведених у 2022 антивоєнних справах, розповіли в "ОВД-Інфо". Крім того, ці дані можуть бути неповними, оскільки тема ментального здоров'я в росії, з одного боку, стигматизована, а з іншого – люди можуть мовчати про це, щоб підсудний уникнув суворішого покарання, вважають у "Меморіалі".

Додамо

З 2018 по 2023 рік, за даними судів рф, 170 підсудних відправили на примусове лікування за статтями про екстремізм, виправдання тероризму, дискредитацію армії, фейки та заклики до санкцій, причому більше половини з них - після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак виділити із цієї маси справи, де йдеться про реальну хворобу, а де – про репресії, неможливо.