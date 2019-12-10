В результате стрельбы в пригороде Нью-Йорка погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC и CNN.
По информации местной полиции, в числе погибших один полицейский, а также три человека, находившихся в магазине, в котором забаррикадировались предполагаемые преступники. Сотрудникам полиции удалось устранить менее двух нападающих.
В помещение магазина было направлено робот, оснащенный видеокамерой и микрофоном, к месту происшествия из Нью-Йорка прибыла команда взрывотехников, над местом происшествия кружит вертолет.
Мэр Нью-Йорка Де Блазио в Twitter сообщил, что власти мегаполиса "внимательно следят" за ситуацией в Джерси-Сити, который находится прямо напротив Манхэттена, на противоположном берегу реки Гудзон.
Президенту США Дональда Трампа доложили об инциденте со стрельбой, он следит за развитием ситуации.
Напомним, власти США задержали шесть саудовцев у базы ВМС во Флориде после стрельбы.