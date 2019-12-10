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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 349 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103113 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73565 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115974 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 146388 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147270 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В результате стрельбы в пригороде Нью-Йорка погибли четыре человека

В результате стрельбы в пригороде Нью-Йорка погибли четыре человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC и CNN.

По информации местной полиции, в числе погибших один полицейский, а также три человека, находившихся в магазине, в котором забаррикадировались предполагаемые преступники. Сотрудникам полиции удалось устранить менее двух нападающих.

В помещение магазина было направлено робот, оснащенный видеокамерой и микрофоном, к месту происшествия из Нью-Йорка прибыла команда взрывотехников, над местом происшествия кружит вертолет.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио в Twitter сообщил, что власти мегаполиса "внимательно следят" за ситуацией в Джерси-Сити, который находится прямо напротив Манхэттена, на противоположном берегу реки Гудзон.

Президенту США Дональда Трампа доложили об инциденте со стрельбой, он следит за развитием ситуации.

Напомним, власти США задержали шесть саудовцев у базы ВМС во Флориде после стрельбы.

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