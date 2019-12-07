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Власти США задержали шесть саудовцев у базы ВМС во Флориде после стрельбы

Власти США задержали шесть саудовцев у базы ВМС во Флориде после стрельбы

Киев  •  УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы, которая привела к убийству трех человек на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на должностное лицо Соединенных Штатов, передает УНН.

По словам этого источника, саудовцы взяты под стражу и по ним проводят допрос в связи со стрельбой. Они были задержаны около авиабазы ВМС Пенсакола.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подтвердил ранее, что неизвестный, открывший стрельбу на базе, был подданным Саудовской Аравии и обучался навыкам летного мастерства под руководством американских инструкторов. По данным телеканала, в данной программе палубной авиации ВМС США принимают участие около 1,5 тыс. иностранцев, саудовцы проходят такие занятия с 1970-х.

Сенатор от Флориды Рик Скотт, который до недавнего времени был губернатором штата, призвал к пересмотру программы подготовки иностранных военных летчиков в США.

“Я очень обеспокоен тем, что стрелявший в Пенсакола был иностранцем, которые проходили подготовку на базе в США. Сегодня я призываю к полному пересмотру программы военной подготовки иностранных граждан в Америке. Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремятся нанести нам вред”, — отметил сенатор в своем Twitter.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Неизвестный, открывший стрельбу из пистолета был убит сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Род подчеркнул, что президент следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу в ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.

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