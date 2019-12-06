На базі ВМС США невідомий відкрив стрілянину: щонайменше 4 загиблих

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чотири людини загинули в результаті стрілянини в п’ятницю на авіабазі ВМС США Пенсакола в штаті Флорида, нападник мертвий. Про це заявив на прес-конференції шериф поліції округу Ескамбіа Девід Морган, пряма трансляція велася на сторінці поліцейського відділення в Facebook, передає УНН з посиланням також на видання The New York Times та NBC News.