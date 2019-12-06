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На базі ВМС США невідомий відкрив стрілянину: щонайменше 4 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чотири людини загинули в результаті стрілянини в п’ятницю на авіабазі ВМС США Пенсакола в штаті Флорида, нападник мертвий. Про це заявив на прес-конференції шериф поліції округу Ескамбіа Девід Морган, пряма трансляція велася на сторінці поліцейського відділення в Facebook, передає УНН з посиланням також на видання The New York Times та NBC News.

У групі авіабази в Facebook зазначено, що всі ворота закриті через повідомлення про стрілянину. У повідомленні офісу шерифа округу Ескамбія в Facebook йдеться, що до 7:48 (15:48 за київським часом) за місцевим часом стрілянина припинилася. Нападник мертвий. За даними North Escambia, він був застрелений поліцейськими. Територія навколо бази закрита для сторонніх.

North Escambia зазначає, що 6 грудня на базі повинна була відбутися меморіальна церемонія, присвячена Другій світовій війні, і концерт шкільного джазового ансамблю. На сторінці авіабази в Facebook зазначено, що церемонія повинна була бути присвячена річниці нападу японської авіації на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 році. Вона повинна була початися 8:00 за місцевим часом, проте за годину до цього на базі почалася стрілянина.

У повідомленні ВМС США говорилося, що крім стрілка загинув ще один чоловік, число постраждалих точно невідомо.

Авіабаза ВМС Пенсакола існує з 1914 року. Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Рід підкреслив, що президент США Дональд Трамп стежить за розвитком ситуації зі стріляниною на авіабазі. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті авіабази, службу на ній несуть близько 16 тисяч військових, ще близько 7,4 тисяч цивільних осіб працюють на її території. На ній базуються кілька ескадрилій палубної авіації і навчальні підрозділи. В результаті стрілянини, повідомляється в Twitter американського відомства, загинули чотири людини, включаючи самого стрілка.

У зв’язку з інцидентом доступ на авіабазу закритий. Число госпіталізованих з пораненнями офіційно не повідомляється. За даними Pensacola News Journal, у стрілянині постраждало 11 осіб.

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