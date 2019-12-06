На базе ВМС США неизвестный открыл стрельбу: не менее 4 погибших

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Четыре человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападающий мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook, передает УНН со ссылкой также на издание The New York Times и NBC News.

В группе авиабазы в Facebook указано, что все ворота закрыты из-за сообщений о стрельбе. В сообщении офиса шерифа округа Эскамбия в Facebook говорится, что к 7:48 (15:48 по киевскому времени) по местному времени стрельба прекратилась. Стрелок мертв. По данным North Escambia, он был застрелен полицейскими. Территория вокруг базы закрыта для посторонних.

North Escambia отмечает, что 6 декабря на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. На страничке авиабазы в Facebook указано, что церемония должна была быть посвящена годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Она должна была начаться 8:00 по местному времени, однако за час до этого на базе началась стрельба.

В сообщении ВМС США говорилось, что помимо стрелка погиб еще один человек, число пострадавших точно неизвестно.

Авиабаза ВМС Пенсакола существует с 1914 года. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой на авиабазе. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут порядка 16 тысяч военных, еще около 7,4 тысяч гражданских лиц работают на ее территории. На ней базируются несколько эскадрилий палубной авиации и учебные подразделения. В результате стрельбы, сообщается в Twitter американского ведомства, погибли четыре человека, включая самого стрелка.

В связи с инцидентом доступ на авиабазу закрыт. Число госпитализированных с ранениями официально не сообщается. По данным Pensacola News Journal, в стрельбе пострадали 11 человек.

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