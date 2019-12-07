Влада США затримала шість саудівців біля бази ВМС у Флориді після стрілянини

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шість підданих Саудівської Аравії затримані в п’ятницю після стрілянини, що призвела до вбивства трьох осіб на території авіабази американських ВМС Пенсакола в штаті Флорида. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на посадову особу Сполучених Штатів, передає УНН.