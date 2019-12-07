Влада США затримала шість саудівців біля бази ВМС у Флориді після стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шість підданих Саудівської Аравії затримані в п’ятницю після стрілянини, що призвела до вбивства трьох осіб на території авіабази американських ВМС Пенсакола в штаті Флорида. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на посадову особу Сполучених Штатів, передає УНН.
За словами цього джерела, саудівці взяті під варту і щодо них проводять допит у зв’язку зі стріляниною. Вони були затримані близько авіабази ВМС Пенсакола.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підтвердив раніше, що невідомий, який відкрив стрілянину на базі, був підданим Саудівської Аравії та опановував навички льотної майстерності під керівництвом американських інструкторів. За даними телеканалу, в даній програмі палубної авіації ВМС США беруть участь близько 1,5 тис. іноземців, саудівці проходять такі заняття з 1970-х.
Сенатор від Флориди Рік Скотт, який до недавнього часу був губернатором штату, закликав до перегляду програми підготовки іноземних військових льотчиків в США.
“Я дуже стурбований тим, що той, хто стріляв в Пенсакола був іноземцем, котрі проходили підготовку на базі в США. Сьогодні я закликаю до повного перегляду програми військової підготовки іноземних громадян в Америці. Нам не слід забезпечувати військову підготовку особам, які прагнуть завдати нам шкоди”, — зазначив сенатор у своєму Twitter.
Раніше шериф поліції округу Ескамбіа в штаті Флорида Девід Морган заявив про те, що в п’ятницю в результаті стрілянини на території авіабази загинули три людини, вісім поранені. Невідомий, який відкрив стрілянину з пістолета, був убитий співробітниками поліції, які прибули на місце події. Заступник прессекретаря Білого дому Джадд Рід підкреслив, що президент стежить за розвитком ситуації. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті авіабази, службу на ній несуть близько 16 тис. військових, ще на її території працюють близько 7,4 тис. цивільних осіб.