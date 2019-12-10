В результаті стрілянини в передмісті Нью-Йорка загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в результаті стрілянини в місті Джерсі-Сіті (штат Нью-Джерсі). Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC і CNN.
За інформацією місцевої поліції, в числі загиблих один поліцейський, а також троє людей, які перебували в магазині, в якому забарикадувалися передбачувані злочинці. Співробітникам поліції вдалося усунути щонайменше двох нападників.
У приміщення магазину було направлено робот, оснащений відеокамерою і мікрофоном, до місця події з Нью-Йорка прибула команда вибухотехніків, над місцем події кружляє вертоліт.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в Twitter повідомив, що влада мегаполісу "уважно стежать" за ситуацією в Джерсі-Сіті, який знаходиться прямо навпроти Манхеттена, на протилежному березі річки Гудзон.
Президенту США Дональда Трампа доповіли про інцидент зі стріляниною, він стежить за розвитком ситуації.
Нагадаємо, влада США затримала шість саудівців біля бази ВМС у Флориді після стрілянини.