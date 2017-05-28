В результате наводнений и оползней на Шри-Ланке погибли 146 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На Шри-Ланке в результате наводнений и оползней количество погибших уже достигло 146 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
Число погибших в результате наводнения на Шри-Ланке приближается к 150, пропавших без вести - более сотни человек. Около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
"Количество погибших составляет по меньшей мере 146, кроме того, без вести пропавших - 112", - говорится в сообщении.
Разрушены как минимум 2000 зданий. Полмиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней на Шри-Ланке погибли 100 человек , еще 99 считаются пропавшими без вести.