В результаті повеней і зсувів на Шрі-Ланці загинуло 146 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На Шрі-Ланці в результаті повеней і зсувів кількість загиблих вже досягла 146 осіб, передає УНН з посиланням на AFP.
Кількість загиблих унаслідок повені на Шрі-Ланці наближається до 150, зниклих безвісти — понад сотня осіб. Близько півмільйона осіб були змушені покинути свої будинки.
“Кількість загиблих становить щонайменше 146, крім того, безвісти зниклих — 112,” — йдеться в повідомленні.
Зруйновано як мінімум 2000 будівель. Півмільйона осіб були змушені покинути свої будинки.
Раніше повідомлялося, що в результаті повеней і зсувів на Шрі-Ланці загинули 100 осіб, ще 99 вважаються зниклими без вести.