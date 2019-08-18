В результате падения легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 на жилой дом недалеко от города Покипси (штат Нью-Йорк) в субботу. Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на полицию и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.
На борту самолета находились три человека, погибший был одним из них, двое других людей выжили. Получили ли они травмы, не уточняется.
Ранее УНН сообщал о авиакатастрофу, но подробностей о погибших и нанесенных последствиях не известно.
После падения воздушного судна в доме начался пожар. В нем также находились три человека: мужчина и две женщины. Одна из женщин получила тяжелые травмы, другая не пострадала. Судьба человека пока остается неизвестной.
Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. ФАУ начало расследование.
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