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В результаті падіння легкомоторного літака на будинок в США загинула одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Одна людина загинула, ще одна постраждала в результаті падіння невеликого літака Cessna 303 на житловий будинок недалеко від міста Покіпсі (штат Нью-Йорк) в суботу. Про це повідомив місцевий філіал телеканалу ABC з посиланням на поліцію і Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США.

На борту літака знаходилися три людини, загиблий був одним з них, двоє інших людей вижили. Чи отримали вони травми, не уточнюється.

Раніше УНН повідомляв про авіакатастрофу, але подробиць щодо загиблих та завданих наслідків не було відомо.

Після падіння повітряного судна в будинку почалася пожежа. У ньому також перебували три людини: чоловік і дві жінки. Одна з жінок отримала важкі травми, інша не постраждала. Доля чоловіка поки залишається невідомою.

Літак вилетів з невеликого аеропорту в південній частині штату. Він повинен був приземлитися недалеко від Покіпсі. ФАУ почало розслідування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака на український літак у Лівії: стали відомі подробиці

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