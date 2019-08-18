В результаті падіння легкомоторного літака на будинок в США загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Одна людина загинула, ще одна постраждала в результаті падіння невеликого літака Cessna 303 на житловий будинок недалеко від міста Покіпсі (штат Нью-Йорк) в суботу. Про це повідомив місцевий філіал телеканалу ABC з посиланням на поліцію і Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США.
На борту літака знаходилися три людини, загиблий був одним з них, двоє інших людей вижили. Чи отримали вони травми, не уточнюється.
Раніше УНН повідомляв про авіакатастрофу, але подробиць щодо загиблих та завданих наслідків не було відомо.
Після падіння повітряного судна в будинку почалася пожежа. У ньому також перебували три людини: чоловік і дві жінки. Одна з жінок отримала важкі травми, інша не постраждала. Доля чоловіка поки залишається невідомою.
Літак вилетів з невеликого аеропорту в південній частині штату. Він повинен був приземлитися недалеко від Покіпсі. ФАУ почало розслідування.
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