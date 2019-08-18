В штаті Нью-Йорк легкомоторний літак впав на житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Невеликий літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини, впав в суботу на житловий будинок недалеко від американського міста Покіпсі (штат Нью-Йорк). Про це повідомив місцевий філіал телеканалу ABC з посиланням на Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США, передає УНН.
Літак вилетів з невеликого аеропорту в південній частині штату. Він повинен був приземлитися недалеко від Покіпсі. Інформації про долю людей, що знаходилися на борту, а також про постраждалих на землі поки не надходило.
ФАУ початок розслідування у зв'язку з тим, що сталося.
Нагадаємо, в Новому Орлеані розбився літак, є загиблі.