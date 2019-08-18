В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало.

ФАУ начало расследование в связи с тем, что произошло.

Напомним, в Новом Орлеане разбился самолет, есть погибшие.