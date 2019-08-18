В штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, передает УНН.
Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало.
ФАУ начало расследование в связи с тем, что произошло.
Напомним, в Новом Орлеане разбился самолет, есть погибшие.