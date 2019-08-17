В Новому Орлеані розбився літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Двомісний легкомоторний літак розбився в п'ятницю в околицях Нового Орлеана (штат Луїзіана). Як повідомив телеканал Fox News, в результаті події загинули дві людини, передає УНН.
За даними телеканалу, катастрофа літака сталася близько 16:00 за часом Східного узбережжя США (23:00 за київським часом). Літак, імовірно, впав невдовзі після зльоту з аеропорту Лейкфронт в Новому Орлеані.
Причини аварії на даний момент не визначені, пілот і пасажир загинули на місці. Поліція веде розслідування причин події.
Нагадаємо, більшість пасажирів літака, що здійснив аварійну посадку у Москві, відмовились летіти в Крим.