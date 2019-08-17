В Новом Орлеане разбился самолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Двухместный легкомоторный самолет разбился в пятницу в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека, передает УНН.
По данным телеканала, катастрофа самолета произошла около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 по киевскому времени). Самолет, вероятно, упал вскоре после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.
Причины аварии на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.
Напомним, большинство пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в Москве, отказались лететь в Крым.