Атака на український літак у Лівії: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Внаслідок атаки дрона на аеропорт міста Місрата була знищена хвостова частина українського транспортного літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в міністерстві закордонних справ України.
“Згідно з інформацією Державної авіаційної служби України, 05 серпня 2019 р. (час 22:17 UTC, або 06.08.2019 р. о 00:17 за місцевим часом) внаслідок ракетної атаки на аеропорт міста Місрата (Лівія) з БПЛА під час розвантаження вантажу було пошкоджено український транспортний літак, який виконував рейс з метою транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії та за наявності відповідних дозволів. Внаслідок атаки була знищена хвостова частина літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Екіпаж судна у повному складі було евакуйовано в безпечне місце”, — повідомили у міністерстві.
У МЗС зазначили, що департаментом консульської служби та Посольством України в Тунісі у взаємодії з експлуатантом судна, вживаються заходи консульського реагування.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Лівії безпілотник атакував український літак ІЛ-76ТД. У результаті оператор екіпажу судна отримали поранення.