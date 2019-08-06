В Ливии атаковали украинский самолет, один из членов экипажа получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Ливии беспилотник атаковал украинский самолет ИЛ-76ТД. В результате оператор экипажа судна получили ранения. Об этом УНН сообщил информированный источник в МИД.
"Да, действительно в Ливии был поврежден украинский траспортный самолет ИЛ-76. Оператор украинского экипажа получил легкое ранение", - сообщил собеседник.
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Также, как сообщили УНН, экипаж судна уже эвакуирован и находится в безопасности.
Источник в МИД также подтвердил, что самолет перевозил гуманитарный груз.