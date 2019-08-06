У Лівії атакували український літак, один із членів екіпажу отримав поранення

"Так, дійсно у Лівії був пошкоджений український траспортний літак ІЛ-76. Оператор українського екіпажу отримав легке поранення", - повідомив співрозмовник.

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Також, як повідомили УНН, екіпаж судна наразі евакуйований і перебуває у безпеці.

Джерело у МЗС також підтвердило, що літак перевозив гуманітарний вантаж.