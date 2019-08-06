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У Лівії атакували український літак, один із членів екіпажу отримав поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Лівії безпілотник атакував український літак ІЛ-76ТД. У результаті оператор екіпажу судна отримав поранення. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у МЗС.

"Так, дійсно у Лівії був пошкоджений український траспортний літак ІЛ-76. Оператор українського екіпажу отримав легке поранення", - повідомив співрозмовник.

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Також, як повідомили УНН, екіпаж судна наразі евакуйований і перебуває у безпеці.

Джерело у МЗС також підтвердило, що літак перевозив гуманітарний вантаж.

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