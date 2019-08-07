Атака на украинский самолет в Ливии: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В результате атаки дрона на аэропорт города Мисрата была уничтожена хвостовая часть украинского транспортного самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.
"Согласно информации Государственной авиационной службы Украины, 5 августа 2019 года (время 22:17 UTC, или 06.08.2019 г. в 00:17 по местному времени) в результате ракетной атаки на аэропорт города Мисрата (Ливия) с БПЛА во время разгрузки груза был поврежден украинский транспортный самолет, выполнявший рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и при наличии соответствующих разрешений. В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", - сообщили в министерстве.
В МИД отметили, что департаментом консульской службы и Посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна, принимаются меры консульского реагирования.
Напомним, ранее стало известно, что в Ливии беспилотник атаковал украинский самолет ИЛ-76ТД. В результате оператор экипажа судна получили ранения.