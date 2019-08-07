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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84561 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94957 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127996 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138106 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126644 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130375 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153157 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Атака на украинский самолет в Ливии: стали известны подробности

Атака на украинский самолет в Ливии: стали известны подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В результате атаки дрона на аэропорт города Мисрата была уничтожена хвостовая часть украинского транспортного самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

"Согласно информации Государственной авиационной службы Украины, 5 августа 2019 года (время 22:17 UTC, или 06.08.2019 г. в 00:17 по местному времени) в результате ракетной атаки на аэропорт города Мисрата (Ливия) с БПЛА во время разгрузки груза был поврежден украинский транспортный самолет, выполнявший рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и при наличии соответствующих разрешений. В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", - сообщили в министерстве.

В МИД отметили, что департаментом консульской службы и Посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна, принимаются меры консульского реагирования.

Напомним, ранее стало известно, что в Ливии беспилотник атаковал украинский самолет ИЛ-76ТД. В результате оператор экипажа судна получили ранения.

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