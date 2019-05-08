В результате наезда автомобиля в Японии погибли двое детей

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7 марта, 19:45 • 96994 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103976 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106786 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108135 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113691 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144846 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В результате наезда автомобиля в Японии погибли двое детей

В результате наезда автомобиля в Японии погибли двое детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Двое детей умерли в больнице от полученных травм после того, как автомобиль в результате ДТП врезался в группу детей в префектуре Сига. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, передает УНН со ссылкой на NHK.

Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезавшись в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

В целом в результате инцидента были госпитализированы 15 человек, включая 13 детей. За рулем обоих транспортных средств находились женщины. Они были задержаны полицией на месте инцидента. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце апреля автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе в Токио. В результате десять человек получили травмы, двое из них находились в критическом состоянии.

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