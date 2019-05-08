В результате наезда автомобиля в Японии погибли двое детей

Инцидент произошел в городе Оцу, где на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезавшись в группу детей детсадовского возраста, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

В целом в результате инцидента были госпитализированы 15 человек, включая 13 детей. За рулем обоих транспортных средств находились женщины. Они были задержаны полицией на месте инцидента. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце апреля автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе в Токио. В результате десять человек получили травмы, двое из них находились в критическом состоянии.