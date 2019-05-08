В Японії автомобіль в'їхав у натовп дітей, 13 осіб постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У японському місті Оцу, префектура Сіга, автомобіль врізався в натовп вихованців дитячого садка, в результаті чого 13 дітей був госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
За даними телеканалу, постраждали діти у віці двох і трьох років. Четверо з госпіталізованих дітей знаходяться в несвідомому стані.
Крім того, в лікарню були доставлені двоє вихователів, які гуляли з дітьми.
Нагадаємо, автомобіль врізався в групу людей на пішохідному переході в Токіо. В результаті десять осіб отримали травми, двоє з них перебували в критичному стані.