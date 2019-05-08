В Японии автомобиль въехал в толпу детей, 13 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В японском городе Оцу, префектура Сига, автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, в результате чего 13 детей был госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
По данным телеканала, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся в бессознательном состоянии.
Кроме того, в больницу были доставлены двое воспитателей, которые гуляли с детьми.
Напомним, автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе в Токио. В результате десять человек получили травмы, двое из них находились в критическом состоянии.