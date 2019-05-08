В результаті наїзду автомобіля в Японії загинули двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Двоє дітей померли в лікарні від отриманих травм після того, як автомобіль в результаті ДТП врізався в групу дітей в префектурі Сіга. Про це повідомили місцеві правоохоронні органи, передає УНН із посиланням на NHK.
Інцидент стався в місті Оцу, де на перехресті зіткнулися два автомобілі. Один з транспортних засобів, продовживши рух за інерцією, врізався в групу дітей дитсадівського віку, яка перебувала на прогулянці разом з вихователями. У момент інциденту вони чекали зеленого світла світлофора, щоб перейти через шосе.
В цілому в результаті інциденту було госпіталізовано 15 осіб, включаючи 13 дітей. За кермом обох транспортних засобів перебували жінки. Вони були затримані поліцією на місці інциденту. Наразі правоохоронні органи з’ясовують обставини того, що сталося.
Нагадаємо, наприкінці квітня автомобіль врізався в групу людей на пішохідному переході в Токіо. В результаті десять осіб отримали травми, двоє з них перебували в критичному стані.