В результаті наїзду автомобіля в Японії загинули двоє дітей

КИЇВ. 8 травня. УНН. Двоє дітей померли в лікарні від отриманих травм після того, як автомобіль в результаті ДТП врізався в групу дітей в префектурі Сіга. Про це повідомили місцеві правоохоронні органи, передає УНН із посиланням на NHK.