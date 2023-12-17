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В результате удара российского беспилотника в Одесской области погиб мирный житель

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 06:01  •  14747 просмотра

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Один человек погиб в Одесской области, когда беспилотник, сбитый украинской противовоздушной обороной, врезался в дом, вызвав большой пожар. За ночь украинские силы сбили 16 беспилотников, и этот инцидент нанес дополнительный ущерб близлежащим объектам недвижимости.

В результате ночной атаки РФ по Одесской области погиб мужчина. Один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 5 часов ночью враг терроризировал южные регионы очередной дроновой атакой.

В зоне ответственности Сил обороны юга подразделениями противовоздушной обороны сбито 16 дронов-шахедов, запущенных оккупантами из Крыма - 7 дронов-камикадзе сбито на Херсонщине, 9 - в Одесской области.

Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. На месте обнаружен один погибший мужчина

говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения.

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Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Внаслідок удару російського безпілотника в Одеській області загинув мирний житель
Civilian killed by Russian drone strike in Odesa region
Новости по теме

В результате удара российского беспилотника в Одесской области погиб мирный житель

Один человек погиб в Одесской области, когда беспилотник, сбитый украинской противовоздушной обороной, врезался в дом, вызвав большой пожар. За ночь украинские силы сбили 16 беспилотников, и этот инцидент нанес дополнительный ущерб близлежащим объектам недвижимости.

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