В результате российских обстрелов Донетчины погибли два человека

За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека и есть один пострадавший. Об этом сообщил глава Донецкой начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

Покровский район. В Курахово повреждены многочисленные частные дома и многоэтажки, в Покровский район: В Курахово повреждены многочисленные частные дома и многоэтажки, а в Горняке - заправка.

Краматорский район: В Николаевской громаде поврежден газопровод, а в Марково Константиновской громады пострадали 3 дома.

Бахмутский район: в Торецке погиб один человек, еще один ранен, повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде погиб 1 человек, повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки, 2 промышленных здания и 2 нежилых помещения. В Северске ранен человек, поврежден дом.

Всего за сутки российские войска совершили 14 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2610 человек, в том числе 325 детей.

Напомним

С понедельника в Донецкой области в городе Курахово введут жесткий комендантский час. Он будет начинаться в 17:00.