В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

В результате атаки со стороны Ливана по северной территории Израиля ранения получили 18 человек, в том числе 14 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом передает УНН со ссылкой на Times of Israel и Reuters.

Детали

В результате атаки "Хезболлы" со стороны Ливана по северу Израиля, пострадали 18 человек. Известно о ранениях по меньшей мере 14 солдат ЦАХАЛ. Шестеро военных получили серьезные ранения, пишут израильские СМИ. Один человек находится в критическом состоянии.

По данным армии, пуля попала в бедуинскую деревню Араб аль-Арамш, по данным израильских СМИ, пуля попала в общественный центр. В то же время телеканал "Аль-Манар", который контролируется проиранским шиитским ополчением "Хезболла" в Ливане, сообщил, что обстрелу подверглось здание, в котором находились израильские солдаты.

Напомним,

Во вторник в результате израильских ударов на юге Ливана погибли три человека, в том числе полевой командир "Хезболлы", сообщили ливанские источники в органах безопасности.

Израильские войска и ливанская вооруженная группировка Хезболла уже более полугода ведут перестрелки параллельно с войной в Газе, что является самыми серьезными боевыми действиями со времен большой войны в 2006 году, пишет Reuters.

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