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В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа
По меньшей мере 18 человек, в том числе 14 израильских солдат, были ранены в результате нападения Хезболлы из Ливана на север Израиля.
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование
Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.
В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только
Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроекты о выделении $61 млрд помощи Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских арсеналов.
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина
Французские власти арестовали виллу стоимостью 5,4 миллиона евро на побережье Атлантического океана, принадлежащую Артуру Очеретному, нынешнему мужу бывшей жены Владимира Путина Людмилы путиной.
Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek
Атаки украинских беспилотников на российскую радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении, возможно, пересекли одну из "красных линий" москвы в отношении потенциального применения ядерного оружия.
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений
Суды Херсонской и Одесской областей приняли решение о прекращении нецелевого использования более 190 га земли стоимостью 41 млн грн, принадлежащей учебным заведениям, которые вопреки законодательству использовались в коммерческих целях вместо образовательных.
В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование
На заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды и вооружение, произошел взрыв, Предварительно без пострадавших, однако правоохранители уже начали расследование.
День третий: возле парламента Грузии собирается новый митинг против закона "об иноагентах"
Тысячи протестующих уже третий день подряд собираются у здания грузинского парламента, протестуя против противоречивого закона об "иностранных агентах" и перекрывая проспект Руставели.
Военные Украины делятся боевым опытом с офицерами Австралии и Финляндии в рамках многонациональных курсов подготовки
Украинские военнослужащие обмениваются боевым опытом по тактике, борьбе с беспилотниками и ведению окопной войны с офицерами из Австралии и Финляндии во время многонациональных тренингов по лидерству в рамках операции "INTERFLEX" под руководством Великобритании.
Украина открыла посольство в Ботсване - МИД
Украина открыла свое посольство в городе Габороне, что в Ботсване. Это стало 16-й украинской дипломатической миссией в Африке.