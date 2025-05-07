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В результате атаки российских дронов на Черкасскую область получили повреждения амбулатория и садик - ОВА

Киев • УНН

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Российские дроны атаковали Черкасскую область, повредив амбулаторию в Уманском районе и детский сад в Звенигородском. Силами ПВО было уничтожено 27 дронов.

В результате атаки российских дронов на Черкасскую область получили повреждения амбулатория и садик - ОВА

Российские дроны атаковали этой ночью Черкасскую область, в результате чего были повреждены здания амбулатории и детского сада.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Детали

Силами и средствами ПВО, наших мобильных огневых групп в пределах области всего уничтожено 27 российских дронов

- сообщил Табурец.

Он отметил, что к медикам за помощью никто не обращался, но в результате атаки дронов пострадала инфраструктура.

В частности, в Уманском районе обломками повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей. В Звенигородском районе выбило окна в местном садике и сельсовете

- добавил Табурец.

Глава ОВА также уточнил, что эти данные предварительные. Обследование пострадавшей от вражеской атаки территории продолжается.

Дополнение

Вчера российский дрон нанес удар по Черкассам, ранив мужчину, который в тяжелом состоянии. Повреждены магазин и частное предприятие, саперы обследуют территорию.

В течение 5 мая российские войска нанесли 479 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.

Павел Зинченко

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