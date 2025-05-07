В результате атаки российских дронов на Черкасскую область получили повреждения амбулатория и садик - ОВА
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Черкасскую область, повредив амбулаторию в Уманском районе и детский сад в Звенигородском. Силами ПВО было уничтожено 27 дронов.
Российские дроны атаковали этой ночью Черкасскую область, в результате чего были повреждены здания амбулатории и детского сада.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Детали
Силами и средствами ПВО, наших мобильных огневых групп в пределах области всего уничтожено 27 российских дронов
Он отметил, что к медикам за помощью никто не обращался, но в результате атаки дронов пострадала инфраструктура.
В частности, в Уманском районе обломками повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей. В Звенигородском районе выбило окна в местном садике и сельсовете
Глава ОВА также уточнил, что эти данные предварительные. Обследование пострадавшей от вражеской атаки территории продолжается.
Дополнение
Вчера российский дрон нанес удар по Черкассам, ранив мужчину, который в тяжелом состоянии. Повреждены магазин и частное предприятие, саперы обследуют территорию.
В течение 5 мая российские войска нанесли 479 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.