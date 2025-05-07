Внаслідок атаки російських дронів на Черкащину зазнали пошкоджень амбулаторія і садок - ОВА
Київ • УНН
Російські дрони атакували Черкащину, пошкодивши амбулаторію в Уманському районі та дитячий садок у Звенигородському. Силами ППО було знищено 27 дронів.
Російські дрони атакували цієї ночі Черкащину, внаслідок чого були пошкоджені будівлі амбулаторії та дитячого садка.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Деталі
Силами та засобами ППО, наших мобільних вогневих груп у межах області загалом знищено 27 російських дронів
Він зазначив, що до медиків по допомогу ніхто не звертався, але внаслідок атаки дронів постраждала інфраструктура.
Зокрема, в Уманському районі уламками пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів. На Звенигородщині повибивало вікна у місцевому садочку та сільраді
Глава ОВА також уточнив, що ці дані попередні. Обстеження постраждалої від ворожої атаки території продовжується.
Доповнення
Учора російський дрон завдав удару по Черкасах, поранивши чоловіка, який у важкому стані. Пошкоджено магазин і приватне підприємство, сапери обстежують територію.
Протягом 5 травня російські війська завдали 479 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено будинки та інфраструктуру, але мирні мешканці не постраждали.