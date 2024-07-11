В результате массированных ударов армии рф по Украине 8 июля погибли 44 человека. Еще 196 человек пострадали, сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага во время брифинга, передает УНН.

8 числа у нас была одна из самых массированных атак россиян на нашу страну, в частности на столицу. Под обстрелы в утреннее время попали Киев, Днепр, Кривой Рог и частично Киевщина. К сожалению, погибли 44 человека и 196 человек пострадали, из них - 10 детей - заявила Водолага.

По ее словам, спасателями были спасены 11 человек, среди которых было трое детей.

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