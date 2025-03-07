Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одесскую область дронами и ракетами 6-7 марта. Повреждено 26 частных домов, инфраструктура, без электричества остались более 2500 жителей.
Российские войска ночью атаковали Одесскую область дронами и ракетами, повреждено 26 частных домов, под атакой была энергетическая инфраструктура, без электричества остались более 2500 жителей, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 6 марта поздно вечером вооруженные силы рф атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под атакой были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
Повреждено и разрушено как минимум 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.
Из-за атаки врага без электроснабжения остались более двух с половиной тысяч местных жителей.
7 марта ночью в результате ракетной атаки повреждено 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.
Масштабная атака дронов на Одесскую область: что известно о последствиях06.03.25, 23:29 • 21201 просмотр