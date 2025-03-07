Через атаку рф на Одещину тисячі людей без світла: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Одеську область дронами та ракетами 6-7 березня. Пошкоджено 26 приватних будинків, інфраструктуру, без електрики залишились понад 2500 жителів.
Російські війська вночі атакували Одеську область дронами та ракетами, пошкоджено 26 приватних будинків, під атакою була енергоінфраструктура, без електрики залишились понад 2500 жителів, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, 6 березня пізно ввечері збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Під атакою були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
Пошкоджено і зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі споруди, газопровід та автомобілі.
Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад дві з половиною тисячі місцевих жителів.
7 березня вночі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 приватних будинків у Подільському районі Одеської області.
Масована атака дронів на Одещину: що відомо про наслідки06.03.25, 23:29 • 21202 перегляди