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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Через атаку рф на Одещину тисячі людей без світла: показали наслідки

Київ • УНН

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Російські війська атакували Одеську область дронами та ракетами 6-7 березня. Пошкоджено 26 приватних будинків, інфраструктуру, без електрики залишились понад 2500 жителів.

Через атаку рф на Одещину тисячі людей без світла: показали наслідки

Російські війська вночі атакували Одеську область дронами та ракетами, пошкоджено 26 приватних будинків, під атакою була енергоінфраструктура, без електрики залишились понад 2500 жителів, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 6 березня пізно ввечері збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Під атакою були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Пошкоджено і зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі споруди, газопровід та автомобілі.

Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад дві з половиною тисячі місцевих жителів.

7 березня вночі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 приватних будинків у Подільському районі Одеської області.

Масована атака дронів на Одещину: що відомо про наслідки06.03.25, 23:29 • 21202 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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