Масована атака дронів на Одещину: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів у передмісті Одеси загорілися три приватні будинки. Також пошкоджено енергетичні об'єкти, на місці працюють рятувальники та аварійні служби.
Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у передмісті Одеси спалахнули три приватні житлові будинки. Також зафіксовані пошкодження енергетичних об’єктів.
На місці події працюють рятувальники, медики та аварійні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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