Масована атака дронів на Одещину: що відомо про наслідки

Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у передмісті Одеси спалахнули три приватні житлові будинки. Також зафіксовані пошкодження енергетичних об’єктів.

На місці події працюють рятувальники, медики та аварійні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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