Масштабная атака дронов на Одесскую область: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате атаки дронов в пригороде Одессы загорелись три частных дома. Также повреждены энергетические объекты, на месте работают спасатели и аварийные службы.
Враг снова прибег к очередной массовой дроновой атаке на Одесскую область. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в пригороде Одессы вспыхнули три частных жилых дома. Также зафиксированы повреждения энергетических объектов.
На месте происшествия работают спасатели, медики и аварийные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Информация о пострадавших уточняется.
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