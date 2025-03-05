В Одессе восстановили отопление и водоснабжение после атаки рф
Киев • УНН
В Одессе восстановили отопление и водоснабжение после удара рф. О восстановлении коммунальных услуг сообщил городской голова Геннадий Труханов.
После атаки рф в Одессе восстановили отопление и водоснабжение. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Отопление и водоснабжение восстановлены
Дополнение
4 марта в результате вражеских ударов по критической инфраструктуре Одессы часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Аварийные бригады работали над восстановлением поставок ресурсов.
Также в пригороде Одессы от удара вражеского дрона погиб 77-летний мужчина. Вражеская атака также повредила критическую инфраструктуру города и санаторий в Белгород-Днестровском районе.
Как сообщает Офис генпрокурора, еще один местный житель получил ранение средней тяжести.