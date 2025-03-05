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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35113 перегляди

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В Одесі відновили опалення та водопостачання після атаки рф

Київ • УНН

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В Одесі відновили опалення та водопостачання після удару рф. Про відновлення комунальних послуг повідомив міський голова Генадій Труханов.

В Одесі відновили опалення та водопостачання після атаки рф

Після атаки рф в Одесі відновили опалення та водопостачання.  Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Тепло- та водопостачання відновлено

- повідомив мер Одеси.

Доповнення

4 березня внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працювали над відновленням постачання ресурсів.

Також у передмісті Одеси від удару ворожого дрона загинув 77-річний чоловік. Ворожа атака також пошкодила критичну інфраструктуру міста та санаторій у Білгород-Дністровському районі.

Як повідомляє Офіс генпрокурора ще ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості.  

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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