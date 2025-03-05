В Одесі відновили опалення та водопостачання після атаки рф
Київ • УНН
В Одесі відновили опалення та водопостачання після удару рф. Про відновлення комунальних послуг повідомив міський голова Генадій Труханов.
Після атаки рф в Одесі відновили опалення та водопостачання. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Тепло- та водопостачання відновлено
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4 березня внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працювали над відновленням постачання ресурсів.
Також у передмісті Одеси від удару ворожого дрона загинув 77-річний чоловік. Ворожа атака також пошкодила критичну інфраструктуру міста та санаторій у Білгород-Дністровському районі.
Як повідомляє Офіс генпрокурора ще ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості.