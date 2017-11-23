В районе исчезновения аргентинской субмарины обнаружили "акустическую аномалию"

Бальби заявил, что шум был обнаружен в 48 км от места, где субмарина выходила на связь.

По его словам, к этому месту были направлены корабли и самолеты, чтобы попытаться определить относиться или шум в пропавшей подводной лодке.

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При этом капитан, отвечая на вопрос, может ли шум быть вызвана взрывом, заявил, что "он не строит предположений" и что "этот шум должен быть подтвержден и исследован".

Напомним, официальный представитель Минобороны Аргентины Энрике Бальби сообщил, что на пропавшем без вести 17 ноября подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан" заканчиваются запасы кислорода .