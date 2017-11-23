В районі зникнення аргентинської субмарини виявили "акустичну аномалію"

Бальби заявив, що шум був виявлений в 48 км від місця, де субмарина виходила на зв'язок.

За його словами, до цього місця були направлені кораблі і літаки, щоб спробувати визначити ставитися чи шум до зниклої підводному човні.

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При цьому капітан, відповідаючи на питання, чи може шум бути викликана вибухом, заявив, що "він не будує припущень" і що "цей шум повинен бути підтверджений і досліджений".

Нагадаємо, офіційний представник Міноборони Аргентини Енріке Бальби повідомив, що на зниклому безвісти 17 листопада підводному човні ВМС Аргентини "Сан-Хуан" закінчуються запаси кисню.